Витебск, Белоруссия, 7 июня, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Серьезным фактором стабильности белорусской экономики является эффективная работа нефтяной отрасли. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 7 июня на совещании в Новополоцке, передает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он отметил, что напрямую связывать суверенитет и независимость страны с работой нефтеперерабатывающих предприятий нельзя. Вместе с тем белорусский лидер напомнил, что без экономики нет государства.

«Однако эффективная работа этих предприятий — один из довольно серьезных факторов стабильности экономики страны», — сказал Лукашенко.

Белорусская нефтеперерабатывающая отрасль представлена двумя крупнейшими предприятиями. Это «Нафтан», полностью принадлежащий государству, и Мозырский НПЗ, 42,58% акций которого принадлежат российской «Славнефти».

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