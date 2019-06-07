Москва, 7 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsvill едва не спровоцировал столкновение с российским большим противолодочным кораблём (БПК) «Адмирал Виноградов». Об опасном манёвре американского военного судна сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Dylan McCord USS Chancellorsville

По данным флота, сегодня утром, 7 июня, в одно время отряд кораблей Тихоокеанского флота России и авианосная ударная группа ВМС США шли параллельными курсами. В какой-то момент американский крейсер внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля. Чтобы избежать столкновения, российское судно было вынуждено экстренно маневрировать.

Российские военные на международной волне заявили протест командованию американского корабля и указали на «недопустимость подобных действий».

Напомним, «Адмирал Виноградов» — большой противолодочный корабль проекта 1155 «Фрегат». При полном водоизмещении 7480 тонн и длине 163 метра он развивает скорость до 29,5 узла. На вооружении находятся восемь пусковых установок ЗРК «Кинжал».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Чёрном море три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу с РФ и зашли в территориальные воды страны. При этом на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота немедленно остановиться, украинские суда не реагировали и продолжали совершать опасные манёвры. В результате суда и экипажи были задержаны. В настоящее время моряки находятся под стражей в одном из СИЗО в Москве.