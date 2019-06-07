Киншаса, 7 июня, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В соответствии с «худшим сценарием», текущая вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго может продолжаться еще в течение двух лет. Об этом 7 июня передает BBC Africa со ссылкой на заявление эксперта ВОЗ.

(сс) UNMEER / Martine Perret Борьба с вирусом Эбола

Вспышка, начавшаяся 1 августа 2018 г., «не поддается контролю», заявил во время брифинга исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Райан.

По данным Министерства здравоохранения Конго, совокупное число заболеваний Эболой в стране, по состоянию на 5 июня 2019 г., составило 2025. Из них 1357 умерли, а 552 полностью выздоровели. Обычно Эбола убивает около половины инфицированных, однако смертность во время текущей вспышки заболевания составляет 70%.

Отмечается, что Северное Киву и соседняя провинция Итури остаются эпицентром вспышки. Две провинции являются одними из самых населенных в стране и граничат с Угандой, Руандой и Южным Суданом. Эксперты сообщают о высокой угрозе распространения заболевания в соседние страны.