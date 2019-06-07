Москва, 7 июня, 2019, 12:41 — ИА Регнум. На глобальном рынке нефти появились первые ростки надежды на возобновление роста нефтяных котировок. На фоне продолжающихся переговоров США и Мексики, а также заявления со стороны Саудовской Аравии о недопустимости дальнейшего падения цен на нефть, участники рынка начала скупку фьючерсных контактов. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $63,89 за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли до $53,74 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Пожалуй, такой разворот событий сигнализирует, что даже если США не договорятся с Мексикой, а также затянется торговая война с Китаем, то Саудовская Аравия намерена сделать все возможное, чтобы не допустить снижения цен на нефть. Позитив также приходит со стороны России. Поскольку Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных скоординированных действий по вопросу стабилизации глобального нефтяного рынка», — пояснил эксперт.

Крупные участники рынка ожидают итогов заседания стран участниц ОПЕК, которое пройдет к концу этого месяца в Вене. США при этом получат временное лидерство над рынком, что в принципе допустимо. Важнее интересы стран-экспортеров, которые сходятся к ценовым уровням в $70−75 за баррель. Тактика США становится все более очевидной в отношении манипуляций над глобальным нефтяным рынком. Агрессивно нападая на ОПЕК в высказываниях по поводу слишком высоких цен на нефть, США тем самым влияют на рынок. Цены начинают снижаться и берется расчет на то, что ОПЕК+ будет снижать добычу. Тем самым США начнут ее активно наращивать. Что в принципе и происходит.

«А если что-то вновь идет не так как хочет Трамп, то начинают применяться рычаги влияния в виде санкций против Ирана, Венесуэлы, напряженность на Ближнем Востоке, а также новый вид влияния — торговая война. Тем не менее, позитив на рынке чувствуется.

После столь стремительных снижений котировок можно будет зафиксировать коррекцию в район $65 за баррель, которую в тоже время можно расценивать как зарождение нового восходящего тренда, при условии, что страны ОПЕК продлят пакт о сокращении добычи нефти», — считает Гасанов.

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