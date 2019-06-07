Тула, 7 июня, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Торжественное открытие выставки «500 лет Тульскому кремлю» состоится 10 июня в Государственном историческом музее в Москве, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Как планируется, в церемонии открытия примут участие заместитель председателя правительства России — руководитель аппарата правительства России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля Константин Чуйченко, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Экспозиция

Экспозицию для выставки готовили специалисты министерства культуры, Государственного исторического музея, Тульского Государственного музея оружия, музея Тульский кремль, а также Московского государственного объединенного музея-заповедника (Коломенское), Российского государственного архива древних актов, Российского государственного военно-исторического архива.

На выставке в Москве будут представлены памятники археологии и нумизматики, орудия труда и предметы быта, вооружение, документы, географические карты и многое другое. Что позволяет воссоздать историю строительства Тульского кремля и «засечных черт», хозяйственного освоения земель к югу от Оки.

В числе экспонатов, которые смогут увидеть москвичи и гости столицы, — уникальное воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского Большого, а также пелена с изображениями московских князей, в том числе самым ранним изображения Василия III. Кроме того, на выставке можно будет увидеть, как выглядело вооружение русского конного воина XIV века — полную научную реконструкцию провел известный исследователь оружия Михаил Горелик. Комплекс состоит из пластинчатого доспеха, который мог принадлежать состоятельному русскому конному воину второй половины XIV века, сфероконического шлема с кольчужной бармицей и выпуклого щита треугольной формы. Посетителям выставки также представят свидетельства победы в Куликовской битве: Договорную (докончальную) грамоту (1381 г., список XV в.), предметы вооружения русского и ордынского воинов конца XIV в., печать с именем великого князя Дмитрия Ивановича Донского. На выставке можно увидеть Никоновскую летопись (список Оболенского) со статьей под 1520 г. о завершении строительства Тульского кремля. И это — только часть уникальных экспонатов, представленных в экспозиции.

Продлится выставка до 13 сентября. Отметим, что приурочена она к юбилею самой южной каменной крепости Российского государства — Тульского кремля, его сооружение было завершено в 1520 году. Его строительство положило начало формированию системы обороны степных границ страны от постоянной военной опасности, грозившей из Крыма. Воздвигнутая на стратегической дороге от Крыма на Русь, Тула закрыла армии крымского хана выход к Оке, обеспечив безопасность страны с юга.