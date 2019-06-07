Донецк, 7 июня, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть военные преступления ВСУ, обвиняя Народную милицию. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 7 июня официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что именно ВСУ спровоцировали обострение в районе населённого пункта Новолуганское, обстреляв окраины Горловки.

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«Зеленский продолжает политику двойной морали, оставшуюся ему в наследство от Порошенко (Петр Порошенко). Факты категорически не соответствуют заявлениям и противоречат здравому смыслу. В очередной раз Украина пытается сделать Российскую Федерацию стороной конфликта и увести переговорный процесс из конструктивного русла», — отметил глава ДНР.

Он добавил, что на самом деле Украина не до конца контролирует боевиков ВСУ, чему есть множество доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский обвинил Россию гибели двух боевиков ВСУ, поскольку она, якобы, частично утратила контроль над подразделениями Народной милиции ДНР, и те обстреляли позиции ВСУ.

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