Москва, 7 июня, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Российские активы продолжают торговаться 7 июня на позитивной ноте, снова за счет как внешнего фона, так и на благоприятной внутренней конъюнктуре. Бумаги «Сбербанка», которые устойчиво дорожают третий день подряд, обновили более чем однолетние максимумы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Общий позитивный настрой инвесторов связан с надеждами на разрешение противоречий между США и Мексикой, а также на возобновление торговых переговоров Вашингтона и Пекина. После полудня индекс Мосбиржи и РТС прибавляют 0,12% и 0,22%, замедлив подъем после уверенного рывка на старте сессии.

«Рубль стабилен. В моменте пара обновила недельные минимумы под отметкой 65 руб., вокруг которой котировки и продолжают осциллировать. Российскую валюту поддерживает вернувшийся на рынки интерес к риску, неоднозначный настрой доллара на рынке Форекс, восстановление нефтяных котировок и ожидания предстоящих дивидендных выплат», — пояснил эксперт.

Нефть Brent, оттолкнувшись от минимумов января, протестировала отметку $63 за баррель, но пока не в силах подтвердить ее пробой в силу осторожности игроков после недавних агрессивных распродаж. Вечером Baker Hughes опубликует традиционный еженедельный отчет по числу активных буровых в США, и, если показатель отразит рост, это подорвет текущее хрупкое восстановление нефти.

«Завершение торговой сессии и недели для пары доллар/рубль будет зависеть от реакции американской валюты на данные по рынку труда США. Слабые показатели роста занятости и зарплат способны надавить на доллар повсеместно, что сыграет на руку российской валюте. В этом случае пара рискует закрыться ниже ключевого уровня 65 руб.», — считает Николаев.

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