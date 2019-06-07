Новосибирск, 7 июня, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Новосибирское региональное отделение КПРФ решило с размахом отпраздновать день рождения Иосифа Сталина. Причем отпраздновать в самом центре города. Это вызвало критику со стороны тех новосибирцев, кто не разделяет взглядов партии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат. Великому Сталину слава!

Ежегодный фестиваль оппозиционной прессы «День Правды», который намечен на 8 июня и который в этом году посвящен 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина и приближающемуся 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, пройдёт в Первомайском сквере.

«На территории сквера новосибирские коммунисты развернут множество тематических площадок: дискуссионная площадка «Сталин и современность», детская площадка «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Гостей праздника ждет обширная музыкальная программа: ансамбли «Чалдоны», «Бридж-квартет», «Воляре» и «Септима», вокальные и танцевальные коллективы ДК «Родина», барды, рок-группы «Центральный комитет» и «Путти». Также в рамках «Дня Правды» пройдут «Битва ди-джеев» и рэп-фестиваль «Слова Правды».А также будут организованы спортивные и интерактивные площадки. Например, «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело, и цены снижали». Завершится фестиваль флешмобом «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» и фейерверком. В мероприятии примет участие первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть», — говорится на сайте новосибирского обкома КПРФ.

В комментариях некоторые связывают это мероприятие с предстоящими выборами мэра Новосибирска, кто-то пытается шутить на эту тему. Есть и те, кто задаётся вопросом, о каком юбилее речь, если день рождения у Иосифа Сталина в декабре.

Как сказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель главы администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов, региональные власти ничего незаконного в проведении мероприятия не видят.

«Одна из политических партий, конкретно — КПРФ, анонсировала мероприятие. Разрешение — это полномочия местного самоуправления города Новосибирска. Часть этого мероприятия они хотят посвятить фигуре Сталина. Позиция областной власти — мероприятие должно проходить в рамках закона, должно не вызывать никаких общественных противоречий. Если мы будем видеть, что мероприятие какую-то влечёт протестность в обществе, вносит раскол в общество и так далее, то мы будем присматриваться. А пока я чего-то незаконного в проведении мероприятия не вижу. С учётом всего, безусловно, областная власть оценит риски. То есть если мы будем видеть риски, тогда мы вступим в диалог с местным управлением», — сказал Нешумов.

У новосибирского политолога Сергея Бирюкова на этот счёт своё мнение.

«Нет сомнений в том, что Иосиф Сталин является знаковой фигурой для идеологической платформы современной КПРФ. Вместе с тем, как бы ни относиться к данной исторической фигуре, попытка популяризировать его образ с помощью технологий массовой культуры выглядит несколько странно — поскольку неизбежно будет означать «принижение» образа вождя. Известная неоднозначность ситуации уже отмечена новосибирцами, которые известны самостоятельностью мышления и критическим складом ума. Возможно, для руководства города в преддверии ближайших выборов выгоднее было бы позиционировать себя в качестве представителя всех жителей столицы Сибири, не акцентируя столь явно своих идеологических пристрастий», — отметил в разговоре с корреспондент ИА REGNUM Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая на территории Новосибирского областного комитета КПРФ был установлен памятник Сталину. Открытие прошло 9 мая, в День Победы.

Установка памятника Иосифу Сталину вызвала активное обсуждение в обществе. В Кремле, комментируя его, отметили, что установка памятников является прерогативой региональных властей.

Читайте также: Правнук Сталина: Антисоветская ложь превратила народ в дегенератов