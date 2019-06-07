Сеул, 7 июня, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Министерство объединения Республики Корея намерено восстановить диалог с Пхеньяном. Об этом заявил министр объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудничество

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, министр подчеркнул, что Сеул также стремится создать благоприятные условия для переговоров США и КНДР, которые в последние время зашли в тупик на фоне противоречий и отсутствия взаимных уступок. Из-за сложившейся ситуации Южная Корея не может приступить к реализации совместных проектов с КНДР, так как в отношении Северной Кореи до сих пор сохраняются жесткие международные санкции.

В Пхеньяне осознают всю тщетность и бессмысленность попыток реализовать какие бы то ни было проекты с Южной Кореей в отсутствие согласия со стороны её главного союзника — США. Однако Вашингтон не готов идти на уступки и требует прежде всего полного ядерного разоружения КНДР. Подобные ультиматумы привели к провалу саммита в Ханое в феврале этого года. С тех пор диалог между КНДР, США и Южной Кореей практически прекратился.