Москва, 7 июня, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Регионы не смогли в полной мере исполнить указ президента России о повышении зарплат работникам системы здравоохранения. Пояснение на эту тему размещено на сайте Счётной палаты (СП) России.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины

Ни по одной из категории медработников зарплаты не удалось повысить до требуемого уровня во всех регионах страны. СП напомнило, что президент РФ поручил довести среднюю зарплату врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, до уровня, в два раза превышающего среднюю зарплату по региону. Для среднего и младшего медперсонала этот показатель должен быть не ниже средней зарплаты субъекта РФ. Однако выполнить поручение в полной мере не удалось ни по одной из перечисленных категорий.

«В течение 2018 года в части регионов зарплаты врачей, среднего и младшего медицинского персонала также не удалось повысить так, как предписывает указ президента. В 27 регионах средняя зарплата врачей так и не стала вдвое выше средней по региону, она составила только 198% из 200% целевых. В 14 регионах средняя зарплата среднего медицинского персонала так и не сравнялась со средней по региону и составила только 97,6% из 100% целевых», — сказано в сообщении СП.

Хуже всего обстоят дела с обеспечением зарплат младшего медицинского персонала. В общей сложности 50 регионов не справились с задачей повысить их материальное обеспечение. Средняя зарплата данной категории составила всего 90,4% от средней по региону, при плановом значении — 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата РФ указала на ряд системных недоработок в российском здравоохранении.