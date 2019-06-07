Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Правительство России, представившее национальные проекты, подобно тигру, зависшему в прыжке. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая 7 июня на деловом завтраке Сбербанка в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кудрин напомнил, что годом ранее сравнил российское правительство с тигром, который готовится к прыжку. Сегодня, отметил он, можно сказать, что тигр прыгнул — представлены национальные проекты и то, как их показатели должны достигаться.

Однако толчок оказался не сильным, и «тигр замер в прыжке», добавил он. Тигр пребывает «в каком-то странном состоянии», однако когда-то приземлится, и можно будет подвести итоги, заключил глава Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в рамках ПМЭФ Кудрин заявил, что в майском указе главы государства Владимира Путина поставлены очень амбициозные задачи, а правительство, подобно затаившемуся тигру, «выжидает, как на них ответить».

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