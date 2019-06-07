Салехард, 7 июня, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Большую часть строительства моста через реку Пур на Ямале профинансирует «Газпромбанк». На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о взаимодействии между правительством ЯНАО, «Газпромбанком» и ООО «Региональная инфраструктурная компания», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Общая сумма финансирования строительства моста через Пур составит 9,6 млрд рублей, из которых большую часть предоставит подрядчику ООО «Региональная инфраструктурная компания» «Газпромбанк». Напомним, что это сооружение соединит восточную часть Ямала с основной сетью региональных дорог, что позволит обеспечить непрерывное транспортное сообщение. В настоящее время на реке действует платная понтонная переправа, которая не действует неделями в период ледохода и ледостава.

«Капитальная переправа через реку критически важна для дальнейшего освоения Арктики. Северо-восток Ямала в ближайшие десятилетия ждёт серьёзное экономическое развитие — будут осваиваться новые месторождения. Поэтому нужно создать надёжную транспортную связь — без перерывов в межсезонье. Важно, что при реализации таких проектов мы научились использовать механизмы концессии», — отметил заместитель губернатора Ямала Александр Калинин.

Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Открытие моста по плану должно состояться в 2021 году, но возведение идёт с опережением. Недавно сроки сдвинулись на конец 2020 года. Ежедневно реку Пур пересекает около 700 единиц автомобильного транспорта, 75% которого имеет грузоподъёмность более 10 тонн.