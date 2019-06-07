Бишкек, 7 июня, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Сотрудники антикоррупционной службы госкомитета нацбезопасности Киргизии выявили принадлежащую иностранцу нелегальную букмекерскую контору, которая за три года своей деятельности вывела в зарубежные банки более 1 млрд сомов (935 млн рублей). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Следствие выяснило, что подпольные букмекеры для придания правомерного вида своим незаконным доходам создали общество с ограниченной ответственностью, которое принимало в качестве ставок на результаты спортивных игр платежи через интернет и иными способами.

По итогам оперативно-следственных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы принадлежащие нелегальной букмекерской компании денежные средства в сумме 35,4 млн рублей. Владелец подставной фирмы арестован и водворен в изолятор временного содержания.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года, в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. После его введения были официально закрыты все казино и залы игровых автоматов, ранее работавшие на территории республики.

Впоследствии, 13 апреля 2015 года, киргизстанские власти приняли закон о запрете деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

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