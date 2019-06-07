Пхеньян, 7 июня, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Один из главных районов Северной Кореи по производству риса страдает от сильной засухи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Никита Устинов ИА REGNUM Засуха

Власти КНДР крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, так как засуха может вызвать серьезные проблемы с урожаем в этом году.

Северокорейские СМИ сообщают, что из-за низкого количества осадков уровень воды в местных водоемах находится на критически низкой отметке; это не позволяет фермерам выращивать рис согласно графику.

Эксперты опасаются, что продолжительная засуха может усугубить ситуацию с продовольствием в стране. Поэтому власти призывают фермеров приложить все возможные усилия, чтобы избежать негативных последствий.

Как сообщается, уровень осадков в стране в течение 5 месяцев был самым низким за последние 100 лет.