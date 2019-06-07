Пхеньян, 7 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Из России в Северную Корею прибыла ещё одна партия пшеницы. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление посольства России в КНДР.

suraj Пшеница

Россия оказывает Северной Корее гуманитарную помощь по линии Всемирной продовольственной программы, чтобы помочь стране справиться с последствиями засухи и нехваткой продовольствия. Объём партии составил 2895 тонн; несколькими днями ранее в КНДР прибыла партия 1100 тонн пшеницы. В феврале, марте и апреле Россия также отправляла несколько тысяч тонн пшеницы, однако общее количество не уточняется.

По данным Всемирной продовольственной программы, в прошлом году КНДР столкнулась с сильнейшим неурожаем, в результате которого производство продуктов питания снизилось до уровня 2008 года. В результате 10 миллионов человек, или 40% населения страны, испытывают острую нехватку пищи. Поставленная гуманитарная помощь будет направлена детям и беременным женщинам, заявили в посольстве.