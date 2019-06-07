Пхеньян, 7 июня, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Северной Кореи выразило протест против публикации в США доклада, в котором КНДР названа страной-изгоем. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Антиамериканский плакат КНДР

В северокорейском МИД посчитали, что подобное наименование своего партнёра по диалогу подрывает переговорный процесс и является сигналом о переходе к конфронтации. Ранее в США был опубликован доклад Indo-Pacific Strategy Report, в котором КНДР именуется не только страной-изгоем, но и угрозой безопасности, так как обладает межконтинентальными баллистическими ракетами и ядерным оружием, способным достичь территории США.

Кроме того, в Пхеньяне обратили внимание на возраставшую военную активность вооруженных сил США, нацеленную на оказание давления на КНДР. МИД КНДР предостерёг США от дальнейшей эскалации, предупредив о том, что КНДР примет мощные меры противодействия агрессии.