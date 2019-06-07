Джакарта, 7 июня, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади призвал жителей районов Центральной и Восточной Явы отказаться от традиционных полетов на воздушных шарах во время празднования Ид аль-Фитр, так как это ставит под угрозу безопасность авиаперелетов, сообщает информационный портал Detik.

Воздушный шар

«Я смиренно прошу моих братьев и сестер из Вонособо и других регионов, которые придерживаются этой традиции, прекратить полеты на воздушных шарах, поскольку это может поставить под угрозу безопасность перелетов», — говорится в письменном заявлении министра транспорта.

Согласно отчету Airnav Indonesia, пилоты утверждают, что видели, как воздушные шары летали свободно, без привязи, как это предусмотрено в постановлении министерства транспорта от 2018 года, кусающегося использования воздушных шаров в общественной и культурной деятельности.

Министр транспорта также призвал жителей страны кататься на воздушных шарах во время запланированных фестивалей.

Речь идет о фестивале воздушных шаров в Понорого и Пекалонгане, который состоится 12 июня и фестивале в Вонособо, который пройдет 15 июня.

Напомним, в Индонезии организация полетов на воздушных шарах вне фестивалей запрещена. Правительство страны даже может привлечь к ответственности правонарушителей.