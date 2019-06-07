Красноярск, 7 июня, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В честь 391-й годовщины со дня основания Красноярска 7 июня состоялась торжественная церемония поднятия флага города. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Пресс-служба администрации Красноярска Поднятие флага на Караульной горе в Красноярске

Уточняется, что эта традиция имеет четырнадцатилетнюю историю. Поднятие флага во время полуденного выстрела из пушки проводится на Караульной горе: именно здесь начиналась история города.

Красноярцев с Днём города поздравил мэр Сергей Ерёмин.

«Нашему имениннику сегодня 391! В эту эпоху современности наш Красноярск меняет все стереотипы, город с каждым годом только молодеет. Это благодаря людям, тем, кто делает наш город лучше и краше», — отметил градоначальник.

Впервые флаг Красноярска подняли у подножия часовни Параскевы Пятницы в 2005 году.

В мэрии напомнили, что в этом году праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, продлятся с 1 по 12 июня. Основная площадка гуляний — остров Татышев, 8 июня здесь пройдёт фестиваль впечатлений «Красноярск — душа и сила Сибири», а затем горожане увидят праздничный фейерверк.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Красноярска Сергей Ерёмин заявил о том, что в ходе церемонии поднятия флага на Караульной горе необходимо отказаться от запуска воздушных шаров.

«Эта многолетняя традиция в честь Дня города всегда сопровождалась запуском нескольких сотен воздушных шаров. По словам экологов, такая сиюминутная красота со временем становится губительной для природы», — объяснил мэр в своём Instagram.