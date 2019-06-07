Ярославль, 7 июня, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В Ярославле прошел народный сход жителей, которые выступили против строительства в их дворе многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Собрание провели жители двух домов на улице Победы. Участники схода выбрали инициативную группу, которая будет бороться против точечной застройки во дворе указанных домов.

Народный сход в Ярославле

«В одну ночь у нас во дворе снесли бывший детский сад. И установленную рядом с ним часовню в честь Федора Ушакова. Вырубили несколько деревьев. Место огородили высоким забором. Насколько нам известно, планируется строительство многоэтажного жилого дома. Мы выступаем против такой стройки», рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель инициативной группы Ирина Пичугина.

Участники народного схода отмечают, что их жилье может просто не выдержать стройки по соседству и пойти трещинами. Один из соседних домов 1904 года постройки, само место болотистое.

«Не совсем понятно, как они собираются здесь строить. Наши дома стоят практически на болоте. Когда в Великую Отечественную войну у нас рыли противотанковые рвы, они все были в воде», — добавила жительница дома Наталья Огневская.

Жители считают, что из-за возможного строительства будет затруднен проезд к жилым домам для машин специальных служб — МЧС и «Скорой помощи».

«С моей точки зрения стройка незаконна, слом детского сада 1933 года постройки незаконен. Мы направили депутатские запросы в мэрию Ярославля, также вопрос будет поднят и в областной Думе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной Думы от КПРФ Александр Воробьев.

По получении ответов от городских и областных властей жители домов на улице Победы в Ярославле собираются провести еще один народный сход.