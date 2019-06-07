Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM. С предприятием, расположенном в Кингисеппе, вышли на связь и разрешили приступать к работе.

Дарья Драй ИА REGNUM Символическое открытие завода в Кингисепе

Старт международному проекту был дан в 2016 году на полях ПМЭФ в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра правительства Италии Маттео Ренци.

Предполагается, что новый завод сможет достичь мощности в 1 млн тонн аммиака в год. Объем российских и итальянских инвестиций в проект оставил более 55 млрд рублей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что вокруг каждого события всегда образуется как оптимистичная, так и пессимистичная точка зрения, и хоть он придерживается первой, ответить предпочитает на вторую.

«Пессимисты говорят: для чего проходит Петербургский экономический форум? Огромное количество соглашений, контрактов, а что дальше? Вот у нас сегодня живой пример того, что дальше. Четыре года назад было принято решение, три года назад — подписаны документы, а сегодня запускаем современнейшее производство в Европе по производству аммиака. Второй вопрос пессимистов: есть ли перспективы у ПМЭФ? Тоже отвечу на этот вопрос. Сегодня уже договорились с «Еврохимом», что производство в Кингисеппе будет расширяться, и последующие инвестиции составят еще 150 млрд рублей. Вот два ответа на эти вопросы», — сказал Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Инновационные производственные мощности позволят увеличить объёмы переработки природного газа в России и обеспечат не только внутренние потребности в аммиачном сырье для производства всех видов минеральных удобрений, но и увеличат экспорт продукции.

Специальный представитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов обратил внимание, что подобные ГЧП приносят реальные результаты в виде востребованной на мировом рынке продукции, новых высокотехнологичных рабочих мест, а также дополнительных налоговых поступлений сначала в региональный бюджет Ленобласти, а с 2025 года ‑ и в федеральный бюджет.

«Особо хочется подчекнуть, что новый завод по производству аммиака — абсолютно бессточный, то есть нет промышленных стоков воды. А кроме того, расположенный рядом завод «Еврохима» — «Фосфорит» — три четверти своих стоков будет поставлять на этот новый завод. В результате экологическое состояние реки Луги, всего Финского залива, а соответственно и Балтийского моря улучшится», — подчеркнул Иванов.

Он поблагодарил итальянских коллег, которые приняли участие в создании этого комплекса вопреки политическим сложностям в отношениях России и Евросоюза.

«Несмотря на всю риторику из Брюсселя, проигнорировали ее и активно нам помогли», — добавил представитель президента РФ.

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