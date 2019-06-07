Нью-Дели, 7 июня, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Резервный банк Индии сообщил, что за 2018/19 ф. г. в стране было зафиксировано более 6800 случаев банковского мошенничества на общую сумму 715 млрд рупий (10,3 млрд долларов). По сообщению представителей банка, данная сумма является рекордной за всю историю Индии.

(сс) Joegoauk Goa На улицах Индии

В 2017/18 ф. г. было зафиксировано 5916 случаев банковского мошенничества на сумму 411 млрд рупий (примерно 5,93 млрд долларов). Таким образом, уровень банковского мошенничества вырос на 73% по сравнению с прошлым годом.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в связи с этим проводятся официальные расследования по крупнейшим делам о банковском мошенничестве. В ходе расследований уже были названы имена 15 высокопоставленных сотрудников банков, которые, предположительно, замешаны в финансовых преступлениях.

Стоит также отметить, что с 2008 года в общей сложности было зафиксировано 53 334 случая банковских преступлений на общую сумму 29,6 млрд долларов.