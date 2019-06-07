Анкара, 7 июня, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Пресс-служба Turkish Airlines сообщила, что авиакомпания отменила запланированный на 6 июня 2019 года рейс Стамбул-Хартум из-за событий в Судане. Регулярные рейсы в Хатрум не выполняются с 4 июня. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, силы безопасности Судана применили боевые пули и слезоточивый газ против протестующих у здания Минобороны в Хартуме. По данным «Комитета врачей Судана», в результате разгона демонстрантов погибло не менее 100 человек. Напомним, что министр обороны Судана Авад бин Ауф 11 апреля 2019 года объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генеральный штаб Судана сообщил о взятии президента под стражу. В Судане объявлен 2-летний переходный период и режим ЧП сроком на 3 месяца. Министр обороны и глава Высшего военного совета Судана Авад бин Ауф 12 апреля 2019 года заявил о своей отставке.