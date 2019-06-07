Каир, 7 июня, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Египта заявило о ликвидации 14 боевиков, подозреваемых в нападении на контрольно-пропускной пункт полиции на севере полуострова Синай, в результате которого погибли по меньшей мере восемь стражей правопорядка. Египетское информационное агентство Al — Ahram отметило, что сбежавших боевиков удалось обнаружить в заброшенном доме в районе Масаид в провинции Аль-Арише.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики

Представители сил безопасности Египта сообщили, что боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего и были ликвидированы. При боевиках было обнаружены 14 автоматов, три взрывных устройства и два пояса смертников.

Напомним, что нападение боевиков на пост полиции на Синае произошло во время празднования окончания священного месяца Рамадан. Ответственность за атаку взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).