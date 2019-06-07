Нью-Йорк, США, 7 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Несмотря на то, что YouTube строго следит за содержанием публикуемых материалов, алгоритмы работы платформы позволяют создавать потенциально опасный контент для пользователей с нездоровой психикой, в том числе для педофилов. К такому выводу пришла группа исследователей из Центра Беркмана Кляйна при Гарвардском университете, пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Исследователи под руководством Йонаса Кайзера провели тысячи экспериментов и убедились, что алгоритм подбора рекомендуемых видео постепенно создает все более и более специфические плейлисты. Например, если посмотреть несколько видео о велосипедах, платформа через какое-то время предложит посмотреть подборку аварий. Пользователям, смотрящим материалы на тематику сексуальных отношений, платформа начинает рекомендовать частные видео невинного содержания, демонстрирующие детей или кормящих матерей. Так например, видео с играющими в бассейне 10-летними подругами из Рио-де-Жанейро (Бразилия) к ужасу родителей набрало 400 тыс. просмотров. Чаще всего в подобные плейлисты попадают семейные съемки из Латинской Америки и Восточной Европы.

Психолог Маркус Роджерс из университета Пердью (штат Индиана, США) предупреждает о том, что подборка таких рекомендуемых видео для людей со здоровой сексуальностью таит в себе угрозу — происходит незаметное смягчение табу на педофилию.

В феврале американский журнал Wired написал о том, что педофилы умеют направлять друг друга на определенные видео при помощи комментариев. YouTube отреагировал и ограничил возможность комментирования многих автоматически распознаваемых материалов.

Представитель YouTube Дженнифер О'Коннор заявила, что компания взяла на себя обязательство искоренить эксплуатацию детей на своей платформе и с февраля неустанно работает над этой задачей.

«Защита детей находится на первом месте в нашем списке», — сказала она.