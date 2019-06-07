Севастополь, 7 июня, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Сильный дождь и отсутствие рабочей ливневой канализации в Севастополе спровоцировали в городе потоп — в некоторых местах уровень воды достигает полуметра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Севастополь погрузился под воду

По словам местных жителей, больше всего затопило Казачью бухту, район Генерала Острякова, улицы Шабалина, Кожанова и другие близлежащие улицы.

«Кошмар, на Кожанова машины почти полностью утонули, едва крыши видны. Ливнёвки, в нашем городе выполняют чисто декоративную функцию. Сколько это будет продолжаться, мы в каком веке живём»? — возмущаются в соцсетях местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации правительства города-героя, в Севастополе — 1150 км дорог и 78 км — это ливневая канализация. В марте вице-губернатор Владимир Базаров заявил, что городу необходимо заново строить новую систему слива воды

«Ливневая канализация отсутствует на подавляющей части дорог, необходимо создавать новую систему слива воды. Схема новой канализации появится уже в марте. Её строительство также предполагает систему очистки воды», — отметил чиновник.