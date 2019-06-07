Вашингтон, 7 июня, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжают ужесточаться санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы. На этот раз под удар попали нефтехемические продукты, которые необходимы для государственной нефтяной компании страны PDVSA, чтобы поддерживать свой экспорт сырой нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Так, управление по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США накануне, 6 июня, внесло изменения в выдаваемые ведомством лицензии. Теперь они не разрешают «сделки или действия, связанные с прямым или косвенным экспортом и реэкспортом разбавителей нефти» в Венесуэлу. Эти растворители обычно смешивают с тяжелыми, вязкими типами сырой нефти, чтобы сделать ее более лёгкой и тем самым более привлекательной для покупателей.

Издание отмечает, что большая часть оставшейся добычи нефти в Венесуэле — это некачественная сырая нефть, которую необходимо либо разбавить более лёгкими сортами, либо частично переработать, прежде чем ее можно будет продать на мировом рынке.

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«Газпромбанк» заморозил счета венесуэльской PDVSA — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года венесуэльская нефтегазовая госкомпания PDVSA была внесена в чёрный список США. Американский минюст заблокировал активы госкомпании на сумму семь миллиардов долларов в рамках давления на законные власти Боливарианской Республики. Как заявила госсекретарь США Майк Помпео, президент Венесуэлы Николас Мадуро через госкомпанию обворовывал свой народ, а теперь, после блокировки активов PDVSA, он не сможет продолжать свои действия по обогащению. Мадуро назвал этот шаг преступным и распорядился оспорить его в международных и в американских судах.

Позднее, в апреле 2019 года, США ввели санкции против двух компаний, осуществляющих поставки венесуэльской нефти на Кубу, а также 34 судов, используемых государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA.