Москва, 7 июня, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Большинство жителей России (84%) заявили, что разница в возрасте не мешает дружбе, они дружат с людьми другого поколения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Д.Дж.Браун Верные друзья. 1907

Также граждане признают дружбу между мужчиной и женщиной. У 82% есть друзья противоположного пола (чаще у молодых людей 25−34 года — 92%).

69% опрошенных признались, что среди их друзей есть люди с более низким достатком, чем у них.

Реже дружат граждане разных национальностей (64%). Самое редкое явление — это дружба между людьми разного вероисповедания (52%).

Опрос проведен 5 июня 2019 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 78% жителей России считают, что сегодня в нашем обществе люди относятся друг к другу с недоверием. В обратном убеждены 16%.

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