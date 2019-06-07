Москва, 7 июня, 2019, 11:45 — ИА Регнум. В РФ для коммерческой деятельности созданы невыносимые условия, когда невозможно ничего производить, а можно только спекулировать, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 7 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление первого вице-премьера РФ, министра финансов РФ Антона Силуанова посетовавшего на нигилизм российского бизнеса и на то, что «мы большую часть предпринимателей развратили».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Относиться к этому надо просто — как к утрате адекватности, — сказал Делягин. — Это высказывание из серии «мы вас рожать не просили», «вам государство ничего не должно». Господин Силуанов сначала создал невыносимые для коммерческой деятельности условия, когда невозможно ничего производить, а можно только спекулировать. Даже вся нефтепереработка в России стала убыточной».

И это при том, что нефтепереработка, как заметил Делягин, объективно является одним из самых выгодных видов деятельности.

«Эти люди способны довести до банкротства даже ликёро-водочный комбинат, — уверен экономист. — Создана ситуация, когда для того, чтобы что-то построить, нужно предоставить исключение из общих условий, потому что общие условия не позволяют производить. И господин Силуанов этим возмущается. Как Плюшкин, который возмущался своими крестьянами, которые «завели себе привычку — есть каждый день». Но в защиту Плюшкина можно сказать, что он, хотя и морил крестьян голодом, но и сам жил по этим правилам: ходил в рубище, ел какие-то крошки и ужасно выглядел. Но посмотрите на господина Силуанова. Разве он живёт по тем правилам, которые навязал России? Он в этом отношении ничуть не отличается от руководителей РПЦ».

В целом реплики Силуанова Делягин охарактеризовал как проявление «не столько либерального людоедства, сколько невменяемости», которая ведёт страну к катастрофе.

«Люди сначала изнасиловали статистику, и на основании полученной заведомо ложной картинки они начинают глумиться над теми, кто живёт нормальной человеческой жизнью», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Силуанов заявил:

«У нас по-прежнему существует у бизнеса нигилизм — всё плохо, всё не так, недорабатываем мы. Мы большую часть предпринимателей развратили. Они сейчас считают — не буду вкалывать, пока не будет преференций».