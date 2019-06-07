Смоленск, 7 июня, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Завод по производству натуральных продуктов питания планируют модернизировать и расширить его производственные мощности. Соответствующее соглашение, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области 7 июня, подписали в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Алексей Островский и гендиректор компании «Елизавета+» Андрей Малик.

Пресс-служба администрации Смоленской области Подписание соглашения

Соглашение, в частности, предусматривает строительство новой производственной линии, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 4,6 тонн в год, а также расширить продуктовую линейку. Предполагается, что сумма инвестиций составит 500 млн рублей. Также в ходе реализации инвестпроекта планируется создать 50 новых рабочих мест.

«Елизавета+» специализируется на производстве натуральных продуктов питания — хлебцев и вафельного хлеба. Компания неоднократно становилась лауреатом почетных российских премий — «Народный продукт», «Сто лучших товаров России», «За эффективность продукции для здорового образа жизни» и др. Кроме того, предприятию присвоено звание «Официальный поставщик Московского Кремля».

Также продукция компании входит в каталог единого регионального торгового бренда «Смолпродукт» — его создали по инициативе Алексея Островского с целью внедрения дополнительных инструментов поддержки местных товаропроизводителей и расширения географии каналов сбыта продукции. Сегодня под единым региональным торговым брендом свою продукцию уже выпускают СППК «Васьковский», птицефабрика «Сметанино», завод «Варница», кондитерская фабрика «Семигорье», ИП Диев, консервный завод «Смоленский», «Гипар», производитель воды и напитков «Эридан» и др., ассортимент «Смолпродукта» представлен на полках сетевых магазинов «Магнит», а также более чем в 450 организациях Смолоблпотребсоюза. С 15 июля местные продукты под единым региональным торговым брендом появятся на прилавках «Пятерочки».