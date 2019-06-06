Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия утром в пятницу, 7 июня, приняла документы еще у двоих человек, которые заявили о своем желании баллотироваться на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщается на официальной странице Горизбиркома в Twitter, Александр Чухлебов выдвинут петербургским региональным отделением политической «Партии Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу».

По данным СМИ, Чухлебов — петербургский предприниматель, работающий в лесной промышленности, ранее он безуспешно пытался участвовать в президентской кампании.

Еще один претендент — Владислав Бузаров — выдвинут в порядке самовыдвижения. Ранее он участвовал в кампании по выборам мэра Москвы, тоже как самовыдвиженец в статусе безработного.

Таким образом, число лиц, заявивших о своих планах на Смольный, достигло 19 человек.

Кандидатам от партий, в отличие от самовыдвиженцев, не придется собирать подписи 76 тыс. петербургских избирателей. Однако для регистрации и включения в бюллетень всем претендентам необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи не менее 10% муниципальных депутатов Петербурга, представляющих 2/3 муниципалитетов города.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.