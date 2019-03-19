Снежное, ДНР, 7 июня, 2019, 10:40 — ИА Регнум. На шахте возле города Снежное произошёл несчастный случай. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе МЧС ДНР.

(сс) tunaolger Шахтер

«В Снежном 6 июня произошла чрезвычайная ситуация. В частной горной выработке глубиной 200 м и уклоном 320 не вышли на поверхность двое работников. Горноспасатели Тореза обследовали выработку, выявили и подняли на поверхность тела двух погибших 1982 и 1980 годов рождения», — сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что уровень кислорода на месте происшествия не превышал 6%. В МЧС напомнили, что для нормального самочувствия необходимо минимум 20% кислорода, если уровень падает до 6−10% — человек теряет сознание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области в результате обвала погибли два шахтёра.

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