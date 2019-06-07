Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Большая пробка из официальных автомобилей ПМЭФ и микроавтобусов-шаттлов возникла утром 7 июня на въезде в петербургский «Экспофорум», где начался второй день работы Петербургского международного экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка перед ПМЭФ

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, коллапс произошел на въезде на территорию форума еще до всех контрольно-пропускных пунктов. Поток в какой-то момент практически не двигался, преодолевая метр за пять минут. В первый день работы форума такой ситуации не наблюдалось.

Во второй день на пленарном заседании ПМЭФ выступят президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзинпин и другие лидеры.