Смоленск, 7 июня, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Строительство новых современных молочно-товарных комплексов, рассчитанных на содержание порядка 4,3 тыс. голов крупного рогатого скота каждый, построит в Смоленской области агрохолдинг «Кабош». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 7 июня, соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Алексей Островский и президент агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев.

Пресс-служба администрации Смоленской области Церемония подписания соглашения

Соглашение предполагает строительство современных молочно-товарных комплексов, каждый будет рассчитан на содержание порядка 4,3 тысячи голов крупного рогатого скота. Как ожидается, общий объем производства молока составит более 300 тонн в сутки.

В случае соблюдения договоренностей объем инвестиций в проект оценивается в более чем 8,5 млрд рублей, регион получит 150 новых рабочих мест.

Группа компаний «Кабош» является агропромышленным холдингом полного цикла — от заготовки кормов до доставки готовой продукции в розничные сети. В его состав входят Великолукский молочный комбинат, тепличный комбинат «Великолукское-ТОК», компании «Слактис» и «Зеленая лига», расположенные на территории Псковской области. Основные направления их деятельности — производство и переработка молока, кормозаготовка, а также выпуск сыров различных сортов и собраний (пармезан, маасдам, гауда, тильзитер и пр.).

«Мы — новая компания для региона. Признаюсь честно, что еще год назад мы даже не думали об инвестициях в Смоленский регион, но Алексей Владимирович (Островский — прим. ИА REGNUM ) после встречи просто не оставил нам ни одного шанса, чтобы отказаться!», — прокомментировал соглашение президент ООО «Группа компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.