Смоленск, 7 июня, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве администрации Смоленской области с компанией «Агросервис» подписано 6 июня в рамках работы Петербургского международного экономического форума. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, подписи под документом поставили губернатор Алексей Островский и генеральный директор компании Владимир Сафарян.

Молочная ферма

Компания уже работает в Смоленском районе Смоленской области с 2018 года: занимается разведением крупного рогатого скота (КРС) молочного направления и производством сырого молока в деревне Русилово (Смоленский район).

Новое соглашение о сотрудничестве предполагает реализацию инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей предприятия. Так, основное стадо нетелей голштинской черно-пестрой породы должно быть увеличено с 450 до 600 голов, компания планирует также приобрести современную сельскохозяйственную технику и оборудование, а также построить два коровник и административное здание.

Общий объем инвестиций в проект составит около 200 млн рублей, регион получит 100 новых рабочих мест.