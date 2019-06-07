Ярославль, 7 июня, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В Ярославской области будут судить 15 участников преступного сообщества, которое занималось сбытом синтетических наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. В преступную группу входили 11 мужчин и 4 женщины. Наркотики распространялись на территории Ярославской и Вологодской областей, преступления совершались с августа 2016-го по август 2018 года. Сбыт синтетических наркотиков осуществлялся через специально созданные интернет-магазины. Общий объем изъятых у наркодилеров наркотиков составил 2 килограмма 300 граммов.

УМВД по Ярославской области Изъятые наркотики

Внутри преступного сообщества действовала своя иерархия.

«Одни представители сообщества получали крупные партии наркотических средств, «оптовики-фасовщики» готовили наркотики для их продажи, а «закладчики» осуществляли непосредственно сбыт наркотических средств бесконтактным способом. Кроме того, в сообщество входили лица, занимавшиеся привлечением «кадров», а также кураторы, курьеры и другие», — рассказали ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Более того, внутри банды действовали два обособленных структурных подразделения, между собой участники сообщества общались через обезличенные записи в Интернете. В рамках расследования было проведено более 100 криминалистических экспертиз, включая химические, компьютерные, технические и психиатрические. Всего по версии следствия обвиняемые совершили 53 особо тяжких преступления.