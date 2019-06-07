Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Предприниматель и банкир Олег Тиньков назвал «позором» и «провокацией» арест иностранного инвестора Майкла Калви, передает корреспондент ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

«Конечно, дело Калви — это очень прискорбное дело, и стыдно мне лично как россиянину за это дело. Это позор вообще — то, что происходит. На моей практике впервые реальный бизнесмен, честный предприниматель с идеальной репутацией, который инвестировал в эту страну триллионы рублей, продвигал ее и «получал» за это от своих американских друзей, сейчас находится под стражей. Это провокация просто какая-то», — заявил Тиньков на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом Тиньков попытался «защитить» министра финансов, вице-премьера Антона Силуанова, который заметил, что пессимистичный настрой предпринимательского сообщества по поводу инвестклимата в России вызван «нигилизмом в умах».

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По мнению Тинькова, ситуация с Калви — это частный случай, а в целом Россия — прекрасная страна для бизнеса, рынок с низкой конкуренцией и высокими прибылями. Впрочем, как заметил сам Олег Тиньков, его банк почему-то является единственным частным партнером ПМЭФ-2019.

Он отметил, что ответил положительно на вопрос, смогут ли национальные проекты довести темпы экономического роста РФ до среднемирового, при голосовании — оказавшись тем самым в меньшинстве.

«Я голосовал за, хотя не очень понимаю, что такое национальные проекты. Мы в полях, мы работаем, мы горшки обжигаем», — заключил он.

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В целом он пожелал России поменьше госкомпаний и побольше частной инициативы, которая, на его взгляд, всегда сумеет победить государственную и бюрократическую.

«Конечно, есть редкие исключения, есть такие харизматы, как Греф, они смогут в моменте что-то двигать, но я не раз говорил, что будет со Сбербанком, когда уйдет Греф. Без частного бизнеса никакого прорыва не произойдет. На госкомпаниях далеко не уедешь», — подчеркнул Олег Тиньков.

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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом, является фигурантом уголовного дела. По версии следствия, Калви в 2017 г. с подельниками похитил у банка «Восточный» порядка двух с половиной миллиардов рублей.