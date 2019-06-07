Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Оператор газопровода «Северный поток — 2», прокладка которого осуществляется по дню Балтийского моря, намерен приложить все усилия для того, чтобы устранить дискриминацию в отношении российского проекта. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

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Он отметил, что компания будет уважать европейские законы, однако помимо обязательств, у Nord Stream 2 AG есть ещё и права.

«Мы будем использовать все наши возможности и политические структуры для того, чтобы бороться за наши права и отсутствие дискриминации в этом вопросе», — приводит ТАСС слова управляющего.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Завершить строительство объекта планируют в начале 2020 года.

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Против реализации проекта активно выступают США и Украина. Так, Вашингтон пытается навязать странам ЕС свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ, а Киев опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к министру энергетики США Рику Перри с предложением объединить усилия по противодействию «Северному потоку — 2». По его словам, строительство газопровода — это «разновидность энергетического оружия России».