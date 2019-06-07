Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Смольный объявит конкурс на масштабную реконструкцию Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский до конца июня текущего года. При этом власти Северной столицы рассчитывают, что реконструкция СКК для проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года будет частично профинансирована из федерального бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM СКК «Петербургский»

Напомним, Конгресс международной федерации хоккея (ИИХФ) в Братиславе 24 мая принял решение о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Между тем, новой большой хоккейной арены, на которой должно пройти мировое первенство, в Петербурге пока нет, а планы по ее строительству вызвали крупный скандал.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова, на которые ссылается издание «Фонтанка», капитальный грант на реконструкцию СКК ориентировочно должен составить 10 млрд рублей при полной стоимости проекта в 20 млрд рублей.

На вопрос о судьбе нынешнего здания СКК, которое авторы проекта реконструкции первоначально предлагали полностью снести, Батанов ответил, что проект нового здания спортивной арены, представленный на ПМЭФ-2019, «мягко говоря, очень похож на нынешний комплекс».

Как отмечает ИА REGNUM, главная арена чемпионата, как ожидается, будет создана на месте нынешнего СКК «Петербургский» в Московском районе Северной столицы. Второй ареной для ЧМ станет построенный в 2000 году Ледовый дворец в Невском районе города.

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Проект строительства новой ледовой арены забуксовал еще на стадии представления проекта.

В декабре 2018 года Градостроительный совет Петербурга осудил проект фактического сноса СКК под видом реконструкции для создания там нового хоккейного дворца на 21 тыс. зрителей. Участники Градсовета назвали ошибкой уничтожение образчика советской архитектуры 1970-х годов, каким является СКК.