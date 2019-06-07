Смоленск, 7 июня, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Смоленская область расширит сотрудничество с компанией «Яндекс» в сфере образовательных проектов — соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня подписали губернатор Алексей Островский и генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. В рамках сотрудничества планируется создание в регионе цифровой образовательной среды, внедрение электронного обучения и IT-образования в школе с целью развития данной сферы, а также модернизацию технологий и содержания обучения.

Пресс-служба администрации Смоленской области Смоленская область и «Яндекс» намерены расширить сотрудничество

Соглашение направлено на поддержание сотрудничества, начавшегося два года назад. Сейчас в регионе реализуется проект «Яндекс.Лицей» — это бесплатные курсы по обучению школьников основам программирования на примере языка Python. Образовательная программа рассчитана на два года и ориентирована на учеников 8−10 классов. Сегодня данный сервис внедрен на базе Смоленской академии профессионального образования.

Еще один проект компании предназначен для учителей начальной школы — «Яндекс.Учебник». Он содержит более 12 тысяч заданий по русскому языку и математике для учеников 2−4 классов, разработанных с учетом федеральных государственных образовательных стандартов. Кроме того, анализ статистики в «Яндекс.Учебнике» помогает выявить наиболее сложные для учеников темы, прогнозировать их успеваемость и выстраивать индивидуальные образовательные траектории — подбирать задания для каждого ученика в зависимости от уровня его подготовки.