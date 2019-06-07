Соледар, ДНР, 7 июня, 2019, 10:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 19 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив в общей сложности 271 единицу боеприпасов, сообщили 7 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения после обстрела со стороны ВСУ. ДНР

На горловском направлении боевики ВСУ выпустили 26 мин калибра 120 мм, 25 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 13 мин калибра 120 мм, девять мин калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Доломитное, Ясиноватая, Крутая Балка, Луганское, Донецкий аэропорт, Спартак, Сигнальное, Коминтерново», — сказано в сообщении.

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Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 90 единиц боеприпасов, ранив одного мирного жителя.

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