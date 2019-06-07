Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Российская сторона может отправить в Венесуэлу больше военных специалистов при запросе Каракаса. Об этом сообщил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Он пояснил, что, согласно заключенным контрактам, российские специалисты занимаются техническим обслуживанием того вооружения, что получила Венесуэла. Любые работы требуют вовлечения людей — большей или меньшей численности.

Если потребуется, будет привлечено больше специалистов, заключил Щетинин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и посол России в Боливарианской Республике Владимир Заемский, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергли сообщения американской стороны о возможном выводе из Венесуэлы технических специалистов. Все работы продолжаются в плановом порядке, заявили в Кремле.

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