Париж, 7 июня, 2019, 09:55 — ИА Регнум. 7 июня в столице Франции стартует 8-й чемпионат мира (ЧМ) по футболу среди женщин, пишет газета Hürriyet.

Www.fifa.com Матч между женскими футбольными сборными Франции и Южной Кореи

После непродолжительной церемонии открытия вечером на парижском стадионе «Парк де Пренс» состоится первый матч группы A между сборными Франции и Южной Кореи.

Отмечается, что француженки считаются фаворитами этой встречи.

8 июня в Реймсе встретятся команды Норвегии и Нигерии (группа A). В тот же день в Ренне состоится поединок между сборными Германии и Китая (группа B). Чемпионат продлится до 7 июля.