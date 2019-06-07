Калуга, 7 июня, 2019, 09:52 — ИА Регнум. IX спортивно-туристический слёт замещающих семей и воспитанников детских домов региона — «Фестиваль семейного туризма — 2019» открылся сегодня, 7 июня в Перемышльском районе Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты, слёт традиционно объединит на спортивной поляне семейные команды из пяти городских округов и районов области: Боровского, Козельского, Мосальского, Ферзиковского районов и Калуги, а также команды двух детских домов.

Detstvo-life.kaluga.socinfo.ru На фестивале семейного туризма

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Комментируя событие, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов отметил значимость мероприятия в деле объединения и сплочения семей, формирования родительского сообщества. Спортивные занятия и тренировки, по его словам, не раз доказывали свою пользу не только для физического здоровья, но для формирования навыков общения, умения работать в команде и развития интеллекта.

Программа слёта наполнена спортивными соревнованиями — туристское многоборье, велотуризм и пешеходный туризм, спортивное ориентирование. Участникам встречи также предоставят возможность проявить себя с творческой стороны в конкурсах «Приветствие», в туристских газетах и песнях у костра, в мастер-классах по туристско-бытовым навыкам, попробовать блюда, приготовленные в походных условиях.

Организаторами слёта выступили министерство труда и социальной защиты области и региональное министерство спорта. Непосредственное проведение мероприятия осуществляет Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие».