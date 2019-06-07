Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Среди российских предпринимателей распространен «нигилизм» и потому они не верят в качественные улучшения экономической ситуации и делового климата в стране. Об этом заявил 6 июня министр финансов, вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

За несколько минут до его выступления около 80% участников бизнес-завтрака Сбербанка заявили, что не верят, что национальные проекты сумеют вывести темпы экономического роста России на показатели выше среднемировых.

«У нас по-прежнему существует у бизнеса нигилизм — всё плохо, всё не так, не дорабатываем мы. Мы большую часть предпринимателей развратили. Они сейчас считают — не буду вкалывать, пока не будет преференций», — заявил Силуанов.

По его мнению, власти должны предлагать предпринимателям стабильные условия, но бизнесмены отказываются верить в эти заявления.

«Мы слышим бизнес и готовы к работе с ним, но всё равно все плохо. Мне кажется, надо по-другому взглянуть на всё», — добавил глава минфина.

Он признал, что неверие бизнеса — это и проблема властей, которые не создали необходимых условий для возникновения доверия. В итоге, отметил Силуанов, задача чиновников в том, «чтобы нигилизма не было в умах».