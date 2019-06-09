Киев, 10 июня, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Официальная Варшава проявила интерес к «автокефальной» Православной церкви Украины, проведя встречу посла Польши на Украине Бартоша Чихоцкого и главы ПЦУ митрополита Епифания. Какие планы могут скрываться за этим событием, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Пресс-служба ПЦУ Митрополит Епифаний и посол Бартош Чихоцкий

До сих пор польская дипломатия интересовалась на Украине по большей части положением общин католиков латинского обряда, поскольку именно они объединяют проживающих на Украине поляков. Нынешнее отношение к ПЦУ в Польше двояко, ведь Польская автокефальная православная церковь не пожелала признать ПЦУ, сославшись при этом на отсутствие догматических и канонических норм при ее провозглашении. Заявление Архиерейского собора этой церкви прямо называет ПЦУ «группой раскольников».

А вот польские католики раскритиковали такой подход польских православных. Епископ Опольский Анджей Чайя заявил, что создание ПЦУ открывает широкие перспективы диалога Католической церкви с Православием. Также он подчеркнул, что позитивно оценивает в рамках этого диалога уменьшение роли Москвы и усиление Константинополя. Таким образом, владыка Опольский продемонстрировал политизированный подход к диалогу церквей — «всё, что плохо для Москвы, хорошо для Церкви». Но является ли визит посла Польши к митрополиту Епифанию выражением официальной поддержки?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Зачем МИД Польши понадобилась Православная церковь Украины».