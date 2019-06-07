Екатеринбург, 7 июня, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Многим российским городам грозит децентрализация из-за экстенсивного развития территорий. Об этом заявил в Екатеринбурге заведующий сектором размещения производительных сил и территориального планирования Уральского отделения Российской Академии наук Владимир Литовский на конференции «Инновации в территориальном развитии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Урбанизация

«Многие говорят лишь об образовании агломераций, но в ближайшем будущем нас ждёт децентрализация», — сказал учёный.

По словам эксперта, разделение на несколько территорий связано с экстенсивным развитием городов. Одна часть — в пешеходном варианте и не только — становится недоступной для другой.

Процесс децентрализации несёт свои экономические риски. Впрочем, эксперт призвал не преувеличивать их,

Напомним, в 2010 году в Свердловской области был запущен проект «Большой Екатеринбург», предполагающий объединение областного центра с городами-спутниками. В 2015 году проект реанимировали, долгое время его курировал нынешний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.