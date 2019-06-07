Москва, 7 июня, 2019, 09:26 — ИА Регнум. На фоне восстановления нефтяных цен российская валюта получила поддержку 6 июня в конце торговой сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Курс доллара США снизился к уровню 65,07 руб., после того как протестировал максимум дня в районе отметки 65,38 руб. Курс евро был подвержен большей волатильности на фоне решений Европейского центрального банка по монетарной политике и комментариев главы регулятора Марио Драги. В итоге европейская валюта на локальном рынке в конце торговой сессии стоила 73,35 руб.

«Сегодня, 7 июня, в 15:30 по мск будет опубликован отчет по занятости в США, который имеет важное значение на фоне противоречивых предварительных данных, полученный от ADP и ISM. Данные ADP указали на резкое сокращение роста новых рабочих мест в частном секторе США (+27 тыс. при прогнозе +180 тыс.)», — отметил эксперт.

В то же самое время подиндекс занятости в индексе деловой активности в сфере услуг от института менеджеров по снабжению (ISM) оказался гораздо лучше ожиданий. Рынки находятся в ожидании подтверждений мнения о том, что ФРС США начнет снижать ставки по федеральным фондам.

«Скорее всего, рыночная активность в первой половине дня будет невысокой, и валютные курсы будут торговаться в районе уровней закрытия накануне. После публикации данных в США импульсы на международном рынке могут сформироваться как в пользу доллара, так и против него в зависимости от итоговых результатов. Есть вероятность, что на локальном рынке доллар может ослабнуть против рубля, а евро немного укрепиться», — предполагает Егоров.

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