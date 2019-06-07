Смоленск, 7 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. 11,7 млрд рублей будет вложено в модернизацию электросетевого комплекса Смоленской области в период с 2020 по 2028 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соглашение о модернизации электросетевого комплекса региона между администрацией Смоленской области и «Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня губернатор Алексей Островский и генеральный директор компании Игорь Маковский.

Пресс-служба администрации Смоленской области «Россети Центр» и Смоленская область подписали соглашение о модернизации электросетевого комплекса региона

«Рассчитываю, что модернизация электросетевого комплекса Смоленщины качественно улучшит показатели надежности электроснабжения и повысит уровень обслуживания потребителей», — прокомментировал соглашение губернатор Алексей Островский.

Соглашение регламентирует взаимодействие сторон в процессе инновационного развития электросетевого комплекса (ЭСК) региона, главная цель которого — повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Модернизация электросетевого комплекса региона с применением технологий цифровизации будет проводиться в рамках инвестиционной программы филиала «Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» — «Смоленскэнерго» с 2020 по 2028 год. Общий объем инвестиций оценивается в 11,7 млрд рублей. Итогом реализации инвестпрограммы должно стать повышение надежности и управляемости питающих центров и электрической сети области, улучшение и расширение системы интеллектуального учета, а также повышение качества обслуживания и создание современных мобильных сервисов для потребителейУровень потерь электрической энергии в сетях «Смоленскэнерго» должен снизиться с 12,51% до 12%.

«Главным эффектом от реализации всех этих мероприятий станет снижение аварийности в сетях и повышение оперативности реагирования на технологические нарушения», — прокомментировал Игорь Маковский.