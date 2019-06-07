Красноярск, 7 июня, 2019, 09:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжается противостояние между властями региона и главой краевой Счётной палаты Татьяной Давыденко. После нашумевшего интервью Давыденко журналисту Андрею Караулову, в котором она заявила о криминализации лесной отрасли в регионе, власти края дали ей жёсткий ответ, обвинив в отстаивании личных интересов. Между тем, по словам политолога Виктора Потуремского (Москва), в настоящее время к ситуации подключились силовые структуры, прокуратура, идёт проверка, поэтому кто прав, а кто виноват, говорить ещё рано.

(сс) skoddeheimen Вырубка леса

«Но то, что происходит, я бы назвал полноценным политическим кризисом. Потому что обвинения, которые прозвучали в отношении региональной власти, носят достаточно серьёзный характер. Аналогично были выдвинуты претензии со стороны правительства и депутатского корпуса к Счётной палате края. Всё это вышло в публичное пространство. Обвинения достаточно серьёзные, ответа пока нет, поэтому всё это, конечно, сказывается крайне негативно на репутации региональной власти», — подчеркнул Виктор Потуремский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В целом, отметил он, заявленная тема — лесная отрасль — сложная.

«Информация о том, что в этой отрасли всё неблагополучно, причём не только в крае, но в Сибири в целом, не новая, обсуждается достаточно давно. Но тем не менее вновь появившуюся информацию по Красноярскому краю нужно тщательно проверить, и это серьёзная работа», — резюмировал политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в вышедшем в конце мая 2019 года интервью журналисту Андрею Караулову председатель Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко сделала множество громких заявлений. В частности, по её словам, из Красноярского края за год вывезли леса на 47 миллиардов рублей, из них 33 млрд — более 70% — в Китай. Давыденко также подчеркнула, что треть лесной отрасли в крае находится в теневом секторе, лесники получают нищенскую зарплату от 10 до 26 тысяч рублей, а самой ей в связи с её профессиональной деятельностью поступали угрозы.

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Полиция сообщила о том, что проверяет информацию Давыденко об угрозах. Между тем власти края весьма жёстко отреагировали на высказывания главы СП. Например, первый заместитель губернатора края Юрий Лапшин сделал следующее заявление (опубликовано на официальном сайте Заксобрания Красноярского края):

«В основе громких заявлений и активности лежит не стремление навести порядок, а желание сохранить личный бизнес».

По данным телеканала ТВК, «несколько лет одним из источников доходов семьи Татьяны Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров».

Ещё более жёсткий ответ Давыденко дал первый заместитель губернатора края, руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко (комментарий Пономаренко также опубликован на сайте регионального парламента). Он объявил о том, что Давыденко «стала частью широкомасштабной провокации группы вымогателей». В частности, в вымогательстве он обвинил журналиста Караулова.

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Позже краевые власти дали ещё один комментарий по ситуации. Юрий Лапшин признал, что «многочисленные системные проблемы» в лесной отрасли действительно существуют, однако они возникли не в 2018 году, а «формировались десятилетиями». При этом чиновник утверждает, что власти результативно и последовательно занимаются решением проблем, и положительные результаты уже есть.

В целом он усмотрел в материалах Счётной палаты «множество формальных замечаний», а в отношении аудиторов к этой отрасли — «наличие субъективной основы».

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6 июня стало известно, что вышла ещё одна часть интервью Давыденко Караулову. В нёй журналист объявил о том, что обратился к генпрокурору по факту заявления Пономаренко с просьбой проверить, был шантаж или нет.

А Давыденко заявила, что для решения проблем в лесной отрасли власти должны сделать «элементарные три вещи»:

«Первое — возобновить лесничества. 1400 человек всего лесников, а их нужно пять-семь тысяч. Сделать им достойную заработную плату, чтобы люди ушли с криминала и занимались реальным делом. Лесничества нужно оснастить техникой, они же не имеют техники, у них ничего нет. 82% износ техники».

«Мы посчитали, сколько на это надо денег — около 4,5−5 млрд рублей за два года», — отметила глава СП.

Она обратила внимание на реакцию краевых депутатов на её отчёт, которая оказалась, по её мнению, не такой, какой ей следовало быть, а сводилась к реакции вроде «зачем выносить сор из избы».

Также Давыденко рассказала, что теперь Счётную палату проверяет прокуратура края.