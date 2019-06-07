Москва, 7 июня, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В Московском зоопарке открылся новый павильон, где разместились редкие животные — панды, которые считаются символами Китая, сообщается на портале столичного градоначальника.

Mos.ru Панда

В Московском зоопарке можно увидеть двух больших панд самца Жуи (появился на свет 31 июля 2016 года) и самку Диндин (родилась 30 июля 2017 года). Самца и самку привезли сюда недавно из Китая.

Без предварительной записи павильон с пандами «Фауна Китая» можно посетить с 08:00 до 10:00. Панды особенно активны утром — они умываются, едят бамбук и играют.

С 10:00 до 21:00 требуется предварительная регистрация. Одна группа включает до 200 человек. Отмечается, что панды будут содержаться в Московском зоопарке в течение 15 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня приняли участие в торжественном открытии павильона панд в Московском зоопарке.

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